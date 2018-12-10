Пн, 10.12.2018
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Кэндис Свейнпол отдыхает в Майами и делится соблазнительными снимками в бикини

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ФОТО: Vida Press

30-летняя Кэндис Свейнпол, которая, если верить западным СМИ, совсем недавно рассталась с отцом своих детей 36-летним Херманном Николи после почти 13 лет отношений, кажется, не сильно грустит — модель отдыхает в Майами вместе с друзьями, о чем с удовольствием рассказывает подписчикам в своем Instagram. 

Фигура модели, которая во второй раз стала мамой полгода назад, а в ноябре уже вышла на подиум на шоу Victoria's Secret, привела ее фолловеров в восторг, передает Сплетник.

ФОТО: Vida Press

Сексуальная фигура и ослепительная красота,

Королева,

Действительно красивый ангел,

— осыпали они комплиментами модель, которая, судя по снимкам, вовсю наслаждается пляжным отдыхом.

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