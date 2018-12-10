Кэндис Свейнпол отдыхает в Майами и делится соблазнительными снимками в бикини
10 декабря 2018, 10:33
30-летняя Кэндис Свейнпол, которая, если верить западным СМИ, совсем недавно рассталась с отцом своих детей 36-летним Херманном Николи после почти 13 лет отношений, кажется, не сильно грустит — модель отдыхает в Майами вместе с друзьями, о чем с удовольствием рассказывает подписчикам в своем Instagram.
Фигура модели, которая во второй раз стала мамой полгода назад, а в ноябре уже вышла на подиум на шоу Victoria's Secret, привела ее фолловеров в восторг, передает Сплетник.
Сексуальная фигура и ослепительная красота,
Королева,
Действительно красивый ангел,
— осыпали они комплиментами модель, которая, судя по снимкам, вовсю наслаждается пляжным отдыхом.