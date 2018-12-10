Кэндис Свейнпол отдыхает в Майами и делится соблазнительными снимками в бикини

30-летняя Кэндис Свейнпол, которая, если верить западным СМИ, совсем недавно рассталась с отцом своих детей 36-летним Херманном Николи после почти 13 лет отношений, кажется, не сильно грустит — модель отдыхает в Майами вместе с друзьями, о чем с удовольствием рассказывает подписчикам в своем Instagram.