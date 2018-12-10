Народ молится за здоровье Льва Лещенко

В воскресенье, 9 декабря, Лев Лещенко был экстренно госпитализирован из московского концертного зала «Мир», где должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса «На Благо Мира», пишут Dni.

Певец почувствовал себя плохо за кулисами и пришлось вызвать неотложку. Новости об экстренной госпитализации Льва Лещенко не на шутку испугали поклонников артиста. Однако близкие певца, да и он сам, настаивают, что все в порядке. Тем не менее, жена Лещенко поспешила навестить супруга в больнице. Она тоже утверждает, что поводов для беспокойства нет. "Чувствует себя неплохо, все нормально, все отлично", – сказала журналистам Ирина Лещенко.

По совам концертного директора Олега Дмитриева, Лев Лещенко сам принял решение остаться в больнице на ночь. "Сейчас жду звонка", – сказал концертный директор певца сегодня утром.

Напомним, что проблемы со здоровьем у Лещенко возникают периодически. В 2014-м его так же госпитализировали со сцены. Тогда в Израиле врачи поставили артисту неутешительный диагноз – «межпозвоночная грыжа шейного отдела». Медики предупредили: если болезнь запустить, последствия могут оказаться плачевными – вплоть до полного паралича. Тогда Лещенко сделали срочную операцию – грыжу удалили, а в шейный отдел вставили имплант из титана и никеля.