Наталья делится с поклонниками красочными фотографиями из отпуска и демонстрирует стройную фигуру. Рассматривая новые фотографии Фриске, поклонники заметили, что девушка заметно похудела.

Как оказалось, не так давно Наталья взяла себя в руки и сбросила лишний вес. Ей удалось похудеть на 10 килограммов. Фриске уже довольна своими результатами, но признается, что продолжает работать над внешним видом. Ей осталось похудеть еще на несколько килограммов.

«Я почти вернулась в прежнюю форму. Еще 4 кг — и можно выдохнуть! Я не придерживаюсь диет, просто правильное питание и спорт. Я безумно рада тому, что взялась за себя. Очень долго не могла начать тренировки...», - призналась поклонникам Фриске.