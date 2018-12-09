Вс, 9.12.2018
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  • Сестра Жанны Фриске сильно похудела и про­де­монс­три­ро­ва­ла стройную фигуру

Сестра Жанны Фриске сильно похудела и про­де­монс­три­ро­ва­ла стройную фигуру

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Наталья Фриске.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Наталья Фриске всегда любила теплые страны и мечтала жить у моря. Она не раз прилетала отдыхать на Шри-Ланку, а недавно уехала на райский остров на продолжительное время, чтобы переждать зиму.

Наталья делится с поклонниками красочными фотографиями из отпуска и демонстрирует стройную фигуру. Рассматривая новые фотографии Фриске, поклонники заметили, что девушка заметно похудела.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как оказалось, не так давно Наталья взяла себя в руки и сбросила лишний вес. Ей удалось похудеть на 10 килограммов. Фриске уже довольна своими результатами, но признается, что продолжает работать над внешним видом. Ей осталось похудеть еще на несколько килограммов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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«Я почти вернулась в прежнюю форму. Еще 4 кг — и можно выдохнуть! Я не придерживаюсь диет, просто правильное питание и спорт. Я безумно рада тому, что взялась за себя. Очень долго не могла начать тренировки...», - призналась поклонникам Фриске.

Пользователи Сети отмечают, что Наталья прекрасно выглядит. Сама Фриске намерена продолжать худеть и тренироваться, чтобы привести свое тело в идеальную для нее форму.

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