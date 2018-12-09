Организаторы нашумевшего фестиваля 8+ с Элджеем ответили на критику в интернете

«Мы приносим извинения всем, чьи чувства задели. И первое изменение, которое мы вводим на основании ваших отзывов - на фестиваль Young Fest 2019 без родителей смогут пройти дети от 14 лет, все остальные смогут посетить мероприятие лишь в сопровождении родителей. Также сообщаем, что продажей алкоголя на мероприятиях мы не занимаемся и не отвечаем за это! Мы только организуем шоу-программу. Что касается пьяных людей на концерте, многие уже пришли на мероприятие веселыми. Уважаемые друзья, просьба ознакомиться с программой мероприятия перед покупкой билета. Вся информация об артистах общедоступна. А по поводу задержки начала шоу мы уже давали свой комментарий - она произошла по техническим причинам, а без саундчека невозможно было начать шоу», - сказали порталу Limon.ee в фирме MJ Production.