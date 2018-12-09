Вау! Екатерина Стриженова сверкнула грудью на красной дорожке

В среду, 5 декабря, состоялась церемония вручения премии журнала «Кинорепортер». В столичном кинотеатре «Иллюзион» собрались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди них: Никита Михалков, режиссер, кстати, впервые появился на публике после болезни, Павел Деревянко, Филипп Киркоров, Дарья Поверенова, певица Лолита и многие-многие другие, передает Дни.ру.
Не могла пропустить такое событие и Екатерина Стриженова.
Телеведущая появилась на публике в струящемся платье молочного оттенка с глубоким декольте и контрастным поясом на талии. Сопровождал Стриженову ее супруг Александр, одетый в смокинг. Позднее телеведущая поделилась фотографией с мероприятия на своей странице в Instagram, а в комментариях получила множество позитивных откликов от пользователей, которые хвалили ее женственный и элегантный стиль.
«Какие вы красивые! Екатерина очень стройная и молодая», «Выглядите супер, очень вам идет это платье», «Восхитительны и очаровательны», «Екатерина, вы загляденье», — рассыпались в комплиментах пользователи.
Добавим, что буквально на прошлой неделе Стриженова получила главный трофей на церемонии вручения премии «Super мамы года». В свои 50 телеведущая является не только дважды мамой, но и бабушкой (нужно сказать, прекрасно выглядящей). Внук Стриженовой появился на свет в апреле прошлого года. «Петр Петрович - наша радость и любовь», - так рассказывает о мальчике телеведущая со страниц микроблога.