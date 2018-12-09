Вау! Екатерина Стриженова сверкнула грудью на красной дорожке

Не могла пропустить такое событие и Екатерина Стриженова.

Телеведущая появилась на публике в струящемся платье молочного оттенка с глубоким декольте и контрастным поясом на талии. Сопровождал Стриженову ее супруг Александр, одетый в смокинг. Позднее телеведущая поделилась фотографией с мероприятия на своей странице в Instagram, а в комментариях получила множество позитивных откликов от пользователей, которые хвалили ее женственный и элегантный стиль.

«Какие вы красивые! Екатерина очень стройная и молодая», «Выглядите супер, очень вам идет это платье», «Восхитительны и очаровательны», «Екатерина, вы загляденье», — рассыпались в комплиментах пользователи.