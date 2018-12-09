«Живем у соседей»: звезда «Аншлага» остался без дома из-за пожара

В четверг, 6 декабря, в подмосковном Пушкине сгорел дом артиста российской эстрады Николая Бандурина.

Пожар уничтожил дом за считанные минуты – огонь вспыхнул из-за короткого замыкания. По информации "МК", когда в кирпичном особняке отключилось электричество, супруга Бандурина Марина вызвала электрика, однако было поздно – дом внезапно загорелся.

Коттедж юмориста погубила прохудившаяся крыша – вода просочилась на чердак и попала на провода. По словам Марины, огнетушители в доме были, но бороться с пламенем было бесполезно. "Я стала выводить семью. Николай спал на втором этаже, я его растолкала. В доме еще находилась 82-летняя свекровь и 31-летняя дочь с ребенком. Всех людей, к счастью, вывела", – рассказала Бандурина.

К сожалению, в огне погибли домашние питомцы семьи звезды "Аншлага": джек-рассел-терьер и два кота. Артист и его супруга также пострадали – у Марины ожоги на руках, она надышалась угарным газом, врачи увезли ее в больницу. Николай обжег спину, но от госпитализации отказался.

Марина поблагодарила соседей за то, что те приютили погорельцев. "У нас сгорело все – и документы, и деньги и семейные фотографии. Мы как раз копили на ремонт этой крыши", – призналась она. По словам Бандуриной, дом был их единственным жильем, теперь большой семье нужно будет снимать квартиру. Дошло до того, что артист попросил о помощи в соцсетях – теперь сочувствующие переводят Бандуриным деньги.