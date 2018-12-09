Меган Маркл стала причиной ссоры между принцами Гарри и Уильямом

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл намерены переехать из Кенсингтонского дворца. Также недавно прошли слухи о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются встретить Рождество отдельно от своих монарших родственников. Все это говорит о том, что в Британской королевской семье наступил разлад – по крайней мере, между двумя принцами.

The Sun озвучила причину, по которой братья больше не желают жить вместе. Как сообщает источник, Гарри горой встал на защиту супруги, к которой не слишком тепло отнесся Уильям и его жена Кейт Миддлтон. Герцог Сассекский пытается не допустить того, чтобы его супруга, как в свое время принцесса Диана, пострадала от неприязни со стороны королевского двора.

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«Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган», - утверждает информатор. Однако уточняет: Гарри слишком мнителен, и может увидеть негативное отношение там, где его нет.

Daily Mail сообщила о том, что Уильяма и Кейт Миддлтон не было на заседании Королевского фонда, где присутствовали Гарри и Меган Маркл. Что тоже убедительно доказывает: в семье не все гладко.

О характере новоиспеченной герцогини Сассекской тоже ходят нелестные слухи. Сообщалось, что во время подготовки к свадьбе американка была груба с помощниками и довела до слез свою невестку Кейт Миддлтон. Daily Mail опубликовалаочередное подтверждение непростого нрава Меган.

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Сообщается, что личный секретарь королевской семьи Саманта Коэн намерена уволиться после рождения ребенка Гарри и Меган. 50-летняя Коэн служила семье в течение 17 лет. В этом году ей было поручено обучить супругу принца Гарри всем тонкостям королевского этикета.

Женщина временно стала личным секретарем герцогов Сассекских. По словам информатора, Меган предложила ей задержаться на этой должности, но Коэн отказалась и заявила, что подаст в отставку в 2019 году.

Личная помощница Меган, Мелисса Туабти, уже уволилась - всего через полгода после королевской свадьбы.