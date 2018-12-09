Экстрасенс из Эстонии отказался проходить испытание из-за умершего мальчика

Финал 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» не за горами. В проекте остались самые сильные маги, которым редакторы подбирают необычные задания, чтобы проверить их способности. В новом выпуске им предстояло определить, действительно ли американцы высадились на Луну или же все это было срежиссировано в павильонах Голливуда. К единому решению экстрасенсы прийти не смогли, так как спустя годы слишком сложно понять по видеозаписи, что же там происходило на самом деле.

А вот следующее испытание, когда нужно было определить, кто похоронен в могиле, оказалось довольно легким для всех экстрасенсов. Правда, им тяжело было передавать «послания» с того света, так как мать погибшего 12-летнего Дениса не успела с ним попрощаться.

Каждый экстрасенс смог правильно определить смерть мальчика, но вот одному из них умерший Денис не разрешил даже подойти к могиле — им оказался Мистик Звука Юлий Котов. Когда он попытался встать напротив, то неожиданно сделал шаг и попятился назад. Ведущий программы Сергей Сафронов попросил его вернуться, на что Котов отрезал: «Не пускают меня туда».

«Меня отсюда отталкивают. Эта могила мальчика, здесь ходит мальчик. Я не могу с ним работать, ему нет 40 дней, а подставлять себя сейчас я не буду. Есть законы, которые нельзя нарушать в этом мире», — сказал Юлий Котов.

По его словам, он все видит, но не «может туда лезть», так как может «получить по башке». При этом он отметил, что когда пройдет 40 дней, он сможет прийти и спокойно рассказать об умершем. Стоит отметить, что Котов оказался прав — Денис умер 28 октября, и 40 дней с момента его смерти на период съемок еще не прошел.