Вс, 9.12.2018
«Экстази, меня увези!» Дети и подростки в Таллинне хором подпевают Элджею, а вместо шариков надувают презервативы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве

Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Лев Лещенко

ФОТО: SCANPIX

Артист должен был принять участие в концерте, но так и не вышел на сцену, пишет Сегодня.

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко накануне попал в больницу. По сообщениям российских СМИ, артисту стало плохо перед концертом. Он должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира", однако Лещенко так и не выступил.

За кулисами 76-летний певец почувствовал себя неважно и был вынужден обратиться за помощью медиков.

Как стало известно, сейчас Лев Валерьянович чувствует себя хорошо. Артист сообщил радиостанции "Говорит Москва", что с ним все в порядке. 

"Всё в порядке. Это обследование. Завтра буду на концерте Шаинского". – прокомментировал свою госпитализацию Лещенко.

К слову, четыре года назад Льву Валерьяновичу тоже стало плохо на сцене.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ