Льва Лещенко экстренно госпитализировали в Москве

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко накануне попал в больницу. По сообщениям российских СМИ, артисту стало плохо перед концертом. Он должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира", однако Лещенко так и не выступил.

За кулисами 76-летний певец почувствовал себя неважно и был вынужден обратиться за помощью медиков.

Как стало известно, сейчас Лев Валерьянович чувствует себя хорошо. Артист сообщил радиостанции "Говорит Москва", что с ним все в порядке.

"Всё в порядке. Это обследование. Завтра буду на концерте Шаинского". – прокомментировал свою госпитализацию Лещенко.