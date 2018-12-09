Мощно! Организаторы объявили новую дату молодежного фестиваля в Таллинне, но есть один нюанс

Организаторы фестиваля Young Fest 2018 из-за высокой популярности мероприятия уже готовят для фанатов и гостей вторую порцию драйва в 2019 году. Компания MJ Production назвала новую дату фестиваля и первых артистов.
Родители, пережившие концерт Элджея, можете запасаться терпением. Young Fest 2019 пройдет в том же месте - ледовом холле Tondiraba, дети от 14 лет смогут петь и танцевать с 19:00 до 23:00 под лучшие хиты. Уже названа тройка артистов: Ольга Бузова, Alisha и Леша Свик. Еще два исполнителя фестиваля остаются под вопросом.
Сначала возрастное ограничение на данное мероприятие составляло 8+, но организаторы приняли во внимание пожелания пользователей соцсетей и недовольных родителей, и сообщили, что на фестиваль Young Fest 2019 смогут посетить без сопровождения родителей лица старше 14 лет. До 13 лет включительно дети смогут прийти лишь в сопровождении родителей.
Подробнее - на сайте MJ Production.