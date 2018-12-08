Фото: Амаль Клуни впервые показала лица подросших двойняшек

В Сети появились уникальные кадры Амаль Клуни с подросшими малышами. Правозащитницу засняли на выходе из отеля, когда она, держа детей на руках, направлялась к машине. Поклонник с восторгом отметили, какими «милашками» растут наследники Клуни, а также посчитали, что сын актера очень похож на свою мать.

Напомним, Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году, до этого влюбленные год встречались. Свадьба артиста стала настоящим шоком для его фанатов, ведь голливудская звезда слыл заядлым холостяком. Вскоре супруги задумались о детях, однако забеременеть у Амаль получилось лишь через два года. Теперь актер признается, что брак и дети кардинально изменили его жизнь: в его доме слышится детский плач и он, к своему удивлению, оказался неплохим специалистом по смене подгузников.