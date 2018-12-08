Сын Елены Яковлевой удалил детородный орган
8 декабря 2018, 16:27
Единственный и горячо любимый сын Елены Яковлевой является образцово-показательным фриком. Денис Шальных от макушки до пят покрыт татуировками и пирсингом. Он играет в музыкальной группе и работает барбером, пишет Eg.ru.
Парень и раньше откалывал номера, например, бросил университет на выпускном курсе, а теперь вообще учудил. В своем Instagram Stories он опубликовал неоднозначный пост, где заявил, что удалил пенис. Вдаваться в подробности процедуры инвалид не стал.
«После удаления пениса. Больше никакого секса», — подписал снимок на английском языке Шальных. В кадр попал операционный стол с окровавленными ватными дисками.
— Надеюсь, что это шутка, — прокомментировала произошедшее актриса. — Ничего подобного я не одобряю.