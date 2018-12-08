Сб, 8.12.2018
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Сын Елены Яковлевой удалил детородный орган

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Яковлева и ее сын.

ФОТО: Facebook / Scanpix

Единственный и горячо любимый сын Елены Яковлевой является образцово-показательным фриком. Денис Шальных от макушки до пят покрыт татуировками и пирсингом. Он играет в музыкальной группе и работает барбером, пишет Eg.ru.

Парень и раньше откалывал номера, например, бросил университет на выпускном курсе, а теперь вообще учудил. В своем Instagram Stories он опубликовал неоднозначный пост, где заявил, что удалил пенис. Вдаваться в подробности процедуры инвалид не стал.

«После удаления пениса. Больше никакого секса», — подписал снимок на английском языке Шальных. В кадр попал операционный стол с окровавленными ватными дисками.

— Надеюсь, что это шутка, — прокомментировала произошедшее актриса. — Ничего подобного я не одобряю.

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