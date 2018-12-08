Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой

Перед трагедией Арчер сказала коллегам, что ей нужен перерыв, потому что она сильно расстроена. Отчим Вики обнаружил тело, когда приехал к ней починить плиту. Журналистка не открыла дверь, и тогда он решил забраться в дом через открытое окно. Мужчина попытался привести провести сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей. Медики констатировали смерть.

Ведущая страдала от депрессии и два раза пыталась свести счеты с жизнью. В последнее время она публиковала грустные посты в социальных сетях. Полиция подтвердила, что это было спланированное самоубийство. У женщины остались трое детей, пишет Дни.ру.

Семья Вики уже сделала официальное заявление. "Мы все еще не можем поверить в то, что ее больше нет. Ее интерес к жизни вдохновлял окружающих. Вики была удивительной матерью и дочерью. Ее обаяние вызывало улыбку у всех, кто ее знал. Она озаряла любую комнату", – поделились они.