Сб, 8.12.2018
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  • Что она там делает!? Майли Сайрус засветила голую пятую точку в автомобиле

Что она там делает!? Майли Сайрус засветила голую пятую точку в автомобиле

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ФОТО: Vida Press

Полицейская погоня, старые лесбиянки, священники в стрип-клубе и, конечно, голая попа Майли Сайрус - все, что нужно для нового хита. 

Часть клипа снимали в Киеве. По сюжету клипа Сайрус мчит на машине по мосту, а ее преследует несколько полицейских машин и вертолет. На обочине шоссе выстроились фанаты певицы. 

Время от времени она в этой же машине оказывается то в стрип-клубе с католическими священниками, то на стрельбище, где в меткости тренируются маленькие дети, то у бассейна с престарелыми дамами. Все это время она поет о том, как жесток мир.

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