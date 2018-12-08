Что она там делает!? Майли Сайрус засветила голую пятую точку в автомобиле

Часть клипа снимали в Киеве. По сюжету клипа Сайрус мчит на машине по мосту, а ее преследует несколько полицейских машин и вертолет. На обочине шоссе выстроились фанаты певицы.

Время от времени она в этой же машине оказывается то в стрип-клубе с католическими священниками, то на стрельбище, где в меткости тренируются маленькие дети, то у бассейна с престарелыми дамами. Все это время она поет о том, как жесток мир.