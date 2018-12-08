«Экстази, меня увези!» Дети и подростки в Таллинне хором подпевают Элджею, а вместо шариков надувают презервативы

В пятницу вечером сотни подростков и не только собрались в концертном зале ледового холла Tondiraba на фестивале MJ YoungFest 2018. Хедлайнером вечера стал скандальный российский исполнитель Элджей. В голове не укладывается, но возрастной ценз этого мероприятия был 8+, а некоторые школьники пришли на фестиваль даже с учителями.

ФОТО: Konstantin Sednev

Кумир современной молодежи вышел на сцену со словами: «Вы готовы ...?» Нет, мы не будем цитировать артиста и его ненормативную лексику, которая в этот вечер лилась как из рога изобилия.

А молодежь отрывалась от души: распевали песни про шлюх и наркотики, вместо шариков надували презервативы, устроили слэм и дикие танцы без футболок.

Задержка MJ YoungFest 2018 – отдельная история. Хотя в афише было заявлено, что шоу начнется в 19:00, по факту оно началось почти в 21:00. Многие подростки в ожидании артистов томились на бетонном полу. В зал же запустили всех разом.

Поскольку концерт начался с огромным опозданием, лишь после одиннадцати вечера за своими чадами на машинах к Tondiraba стали подъезжать родители.