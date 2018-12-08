Денежный гороскоп на 2019 год: вот у кого есть все шансы разбогатеть!

Кому повезет в финансах в наступающем Новом году? Кто из знаков Зодиака станет богаче, а кому, возможно, придется брать в долг, чтобы свести концы с концами? Узнайте в финансовом гороскопе на 2019 год.
Желтая Свинья подготовила немало сюрпризов для каждого знака Зодиака в наступающем 2019 году. Главная сфера ее влияния – это финансы, расчеты, долги, накопления и богатство. Недаром символ года еще называют Свиньей-копилкой, ведь она бережлива, расчетлива, и как никто другой, умеет считать деньги. Потому и главный сувенир под елочку, который поможет принести финансовую стабильность в Новом 2019 году, – это копилка в виде свинки.
Итак, каким будет 2019 год в сфере финансов для всех знаков Зодиака? Читайте в прогнозе от Сегодня.
Овен
Представители знака Овен в 2019 году могут вздохнуть с облегчением, поскольку Желтая Свинья не обойдет их своим вниманием и предоставит возможность карьерного взлета и, как следствие – финансового успеха. Так что вам не придется испытывать нужду. Но все это лишь в том случае, если вы готовы упорно и вдохновенно работать на собственное благо.
Телец
В год Свиньи трудолюбивые и упорные Тельцы не будут испытывать недостатка в деньгах. Хозяйка года по достоинству оценит ваше рвение к обеспечению собственного благополучия и предоставит вам возможностью неплохо заработать. Ваша финансовая стабильность укрепит отношения в семье, ведь в 2019 году вам больше не придется жестко экономить.
Близнецы
Неуемные и деятельные Близнецы в 2019 году наконец-то получат одобрение и признание своих талантов от начальства, а вместе с ним – приятный бонус в виде повышения зарплаты. Кстати, это не единственный источник финансовых поступлений, которым Земляная Свинья щедро одарит вас в следующем году. Хотя бы раз купите лотерейный билет.
Рак
Раков ждет непростой в финансовом смысле год. Тенденция 2019 года такова, что если у вас изначально не заладилось какое-то дело и не принесло желаемой прибыли, его лучше оставить и взяться за что-то другое. Если вы будете пробуксовывать и упорно топтаться и на месте, денег это не принесет, а вот сил заметно поубавит. Главное – верить в себя, и Свинья вас поддержит.
Лев
Девиз 2019 года для Львов: за все придется платить. Или расплачиваться. Ваши амбиции зашкаливают, но Свинья не потерпит от вас гордыни и при малейшей возможности накажет рублем. В арсенале неприятностей могут быть кражи или недостача. А потому старайтесь не демонстрировать всем подряд свое финансовое благополучие и не сорите деньгами.
Дева
При всех стараниях и стремлении Дев заработать, в 2019 году они рискуют быть недооцененными и ущемленными в зарплате. Благодаря вашему упорству финансовая ситуация может улучшиться во втором полугодии. Но будьте осторожны, т.к. ваши расходы могут превысить поступления, к примеру, на организацию отдыха или профилактику здоровья.
Весы
В год Свиньи интересная ситуация в денежной сфере будет наблюдаться у представителей знака Весы. С одной стороны, высоких гонораров в 2019 году не предвидится, но с другой – вам будет на все хватать денег. Все дело в ваших запросах, которые вы умело высказываете. Вам не придется слишком экономить, но и отложить какую-то значительную сумму, вы, не получится.
Скорпион
У Скорпионов в наступающем 2019 году будет и возможность хорошо заработать, и отсутствие необходимости затянуть пояс, и даже шикануть деньгами, но лишь в том случае, если они сами этого захотят. Свинья поспособствует продвижению ваших планов, когда увидит ваше стремление что-то делать. Но при малейшем намеке на лень вы рискуете потерять все.
Стрелец
Стрельцов ждет стабильный год в финансовой сфере. Причем, если небогатый – то тоже стабильно. А вот если вы захотите что-то изменить и получить большую прибыль, вам придется всерьез попотеть. Свинья не станет платить лишь за красивые глаза, ей нужно будет доказать свою состоятельность и деловую хватку. Остерегайтесь финансовых махинаций.
Козерог
Козероги встретят в общем неплохой и денежный год. Причем, доходы ожидаются из дополнительных источников. Вам могут вернуть старый долг или же вы получите ощутимые дивиденды. Но будьте готовы к приличным расходам в год Свиньи, поскольку вам захочется вложить немалые средства в благоустройство дома и семейные нужды.
Водолей
Представители знака Водолей сколько ни заработают в 2019 году, столько же и потратят. Выйти в плюсы никак не получится, все время будет возникать какая-то катастрофическая потребность в деньгах. Но Свинья не оставит вас без помощи в трудную минуту и предоставит возможность покрыть расходы за счет беспроцентных ссуд или же одолженных денег у состоятельных друзей.
Рыбы
Финансовой стабильности Рыб в 2019 году могут позавидовать окружающие. Хотя ничего сверхъестественного в вашем кошельке не появится. Но вот возможность приобрести все необходимое будет. А также желание поделиться с теми, кто остро нуждается в деньгах. Будьте осторожны, давая деньги в долг, вы рискуете расстаться со своим финансовым везением.