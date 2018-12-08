Денежный гороскоп на 2019 год: вот у кого есть все шансы разбогатеть!

Желтая Свинья подготовила немало сюрпризов для каждого знака Зодиака в наступающем 2019 году. Главная сфера ее влияния – это финансы, расчеты, долги, накопления и богатство. Недаром символ года еще называют Свиньей-копилкой, ведь она бережлива, расчетлива, и как никто другой, умеет считать деньги. Потому и главный сувенир под елочку, который поможет принести финансовую стабильность в Новом 2019 году, – это копилка в виде свинки.

Итак, каким будет 2019 год в сфере финансов для всех знаков Зодиака? Читайте в прогнозе от Сегодня.

Овен

Представители знака Овен в 2019 году могут вздохнуть с облегчением, поскольку Желтая Свинья не обойдет их своим вниманием и предоставит возможность карьерного взлета и, как следствие – финансового успеха. Так что вам не придется испытывать нужду. Но все это лишь в том случае, если вы готовы упорно и вдохновенно работать на собственное благо.

Телец

В год Свиньи трудолюбивые и упорные Тельцы не будут испытывать недостатка в деньгах. Хозяйка года по достоинству оценит ваше рвение к обеспечению собственного благополучия и предоставит вам возможностью неплохо заработать. Ваша финансовая стабильность укрепит отношения в семье, ведь в 2019 году вам больше не придется жестко экономить.

Близнецы

Неуемные и деятельные Близнецы в 2019 году наконец-то получат одобрение и признание своих талантов от начальства, а вместе с ним – приятный бонус в виде повышения зарплаты. Кстати, это не единственный источник финансовых поступлений, которым Земляная Свинья щедро одарит вас в следующем году. Хотя бы раз купите лотерейный билет.

Рак

Раков ждет непростой в финансовом смысле год. Тенденция 2019 года такова, что если у вас изначально не заладилось какое-то дело и не принесло желаемой прибыли, его лучше оставить и взяться за что-то другое. Если вы будете пробуксовывать и упорно топтаться и на месте, денег это не принесет, а вот сил заметно поубавит. Главное – верить в себя, и Свинья вас поддержит.

Лев

Девиз 2019 года для Львов: за все придется платить. Или расплачиваться. Ваши амбиции зашкаливают, но Свинья не потерпит от вас гордыни и при малейшей возможности накажет рублем. В арсенале неприятностей могут быть кражи или недостача. А потому старайтесь не демонстрировать всем подряд свое финансовое благополучие и не сорите деньгами.

Дева

При всех стараниях и стремлении Дев заработать, в 2019 году они рискуют быть недооцененными и ущемленными в зарплате. Благодаря вашему упорству финансовая ситуация может улучшиться во втором полугодии. Но будьте осторожны, т.к. ваши расходы могут превысить поступления, к примеру, на организацию отдыха или профилактику здоровья.

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