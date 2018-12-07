Галерея: таллиннские подростки на бетонном полу весь вечер прождали концерт Элджея и молодежный фестиваль

Двери ледового холла открылись в 17:00, а концерт на момент публикации еще не начался. Хотя в афише было заявлено, что шоу начнется в 19:00. Подростки не смогли стоять и заняли места на бетонном полу, поскольку из-за саундчеков гостей не могли пропустить в концертный зал. По словам обратившихся в редакцию портала Limon.ee читателей, не все гости смогли сдать свои куртки в гардероб.