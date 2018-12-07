Галерея: таллиннские подростки на бетонном полу весь вечер прождали концерт Элджея и молодежный фестиваль

В пятницу вечером сотни подростков и не только собрались в концертном зале ледового холла Tondiraba в Таллинне в ожидании самых популярных артистов российской эстрады: Элджея, группы Мальбек и Сюзанны, ЛСП и эстонской певицы Алиши.
Двери ледового холла открылись в 17:00, а концерт на момент публикации еще не начался. Хотя в афише было заявлено, что шоу начнется в 19:00. Подростки не смогли стоять и заняли места на бетонном полу, поскольку из-за саундчеков гостей не могли пропустить в концертный зал. По словам обратившихся в редакцию портала Limon.ee читателей, не все гости смогли сдать свои куртки в гардероб.
Организаторы из компании MJ Production приносят извинения всем поклонникам и сообщают, что фестиваль вот-вот начнется. По словам фирмы, причиной стали поздние саундчеки артистов, из-за чего не удалось начать фестиваль вовремя.
Некоторые школьники пришли на фестиваль с учителями. Несмотря на долгие часы ожидания, подростки не теряют оптимизма и с радостью позируют фотографу портала Limon.ee.
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