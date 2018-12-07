Вся правда о «Битве экстрасенсов»: бывший редактор шоу рассказал шокирующие факты
7 декабря 2018, 21:44
Влогер Михаил Лидин снял вторую часть расследования о медийном тренде экстрасенсорики и магии на телевидении.
Рассказ человека, который стоял у истоков главного мистического телепроекта на российском ТВ — Битвы экстрасенсов. О том, как создавались уже многочисленные победители и финалисты популярного телешоу — Наталья Воротникова, Зулия Раджабова, Александр Литвин, Наталья Бантеева и другие. Как на самом деле новоиспеченные ясновидцы проходят испытания паранормальных способностей и какие финансовые интересы стоят за их участием в «Битве экстрасенсов» на ТНТ.
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