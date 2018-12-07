Британец дожил до 100 лет с помощью вина и мяса

Несмотря на солидный возраст, британский пенсионер живет самостоятельно. Он вполне активен и бодр, сам ходит за покупками и готовит еду, а также выполняет разную домашнюю работу. Также пожилой мужчина страстно увлечен своим хобби – игрой на органе. Время от времени он встречается с друзьями. В общем, образ жизни 100-летнего дедушки типичен для гораздо более молодых людей, пишет Medikforum.ru.

Залогом долголетия и активности британец считает свою «диету», в которой, между прочим, много холестерина и жареного мяса. Он пояснил, что ест только то, что ему хочется, а наиболее любимыми продуктами называет стейки, сосиски, яйца, свежие булочки и томаты, к ним он питал слабость и в прежние годы.

«Когда я стал пенсионером, врач сказал, что надо быть поаккуратнее с таким меню и придерживаться более здорового питания. Но я решил, что буду наслаждаться жизнью и едой, - и лишь выиграл от этого», - сказал Грисбрук.