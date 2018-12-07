Британец дожил до 100 лет с помощью вина и мяса

Житель британского графства Бакингемшир Артур Грисбрук дожил до 100-летнего юбилея, придерживаясь рациона, который раскритиковал бы любой диетолог. Пожилой британец очень любит мясо, сосиски и яйца, а также практически каждый день выпивает по два бокала красного вина. Он утверждает, что дожил до своих лет именно за счет того, что придерживался рациона, который доставляет ему много приятных эмоций.
Несмотря на солидный возраст, британский пенсионер живет самостоятельно. Он вполне активен и бодр, сам ходит за покупками и готовит еду, а также выполняет разную домашнюю работу. Также пожилой мужчина страстно увлечен своим хобби – игрой на органе. Время от времени он встречается с друзьями. В общем, образ жизни 100-летнего дедушки типичен для гораздо более молодых людей, пишет Medikforum.ru.
Залогом долголетия и активности британец считает свою «диету», в которой, между прочим, много холестерина и жареного мяса. Он пояснил, что ест только то, что ему хочется, а наиболее любимыми продуктами называет стейки, сосиски, яйца, свежие булочки и томаты, к ним он питал слабость и в прежние годы.
«Когда я стал пенсионером, врач сказал, что надо быть поаккуратнее с таким меню и придерживаться более здорового питания. Но я решил, что буду наслаждаться жизнью и едой, - и лишь выиграл от этого», - сказал Грисбрук.
Хотя мужчина признается, что здоровье у него уже не как в молодости, - серьезных отклонений у 100-летнего британца нет, а его энергичность просто поразительна для столь почтенного возраста.