Пилоты поделились тем, что обычно скрывают от пассажиров

Во время полета на борту самолета может произойти масса чрезвычайных происшествий различного характера – от штатных ситуаций, до непредвиденных обстоятельств. Пилоты признаются, что о многих из них лучше не рассказывать пассажирам, поскольку это может привести к куда более серьезным проблемам, пишет Zen.Yandex.ru.

Так, один из пилотов рассказал изданию, что ему и его коллегам зачастую крайне сложно обнаружить взлетно-посадочную полосу ночью, а поиски аэропорта могут занимать достаточно продолжительное время. Это связано с тем, что в вечернее и ночное время суток города буквально пестрят всевозможными огнями, выделить из которых «нужные» является непростой задачей.

В то же время, летчики отмечают, что стараются не тратить время на то, чтобы напомнить пассажирам о необходимости пристегиваться во время турбулентности.

В свою очередь, пилот Air China Верикс Лин рассказал, что никогда не стал бы оповещать пассажиров в случае, если борт захватят террористы и начнут выдвигать свои требования экипажу. «Это может спровоцировать куда большие проблемы.