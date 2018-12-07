Роскошь рядом: самая крутая усадьба, которую должен посетить каждый житель Эстонии! (ГАЛЕРЕЯ)

Эксперты Fodor’s Travel пишут, что овечьи шкуры, большие окна и камины создают расслабленную атмосферу загородного дома эстонского дворянина, откуда открываются живописные виды на заливы, побережье и прибрежные луга. Также в издании отметили северную кухню ресторана Alexander – свежий домашний хлеб, выращенные в огороде поместья овощи и многое другое.

«Расположенная на лоне живописной островной природы усадьба Пядасте обладает таинственным очарованием – она завораживает и манит к себе снова и снова. Для эстонского отеля большая честь быть включенными в перечень 100 лучших отелей мира наряду с такими известными отелями как Adlon Kempinski в Берлине, Le Meurice в Париже и Rooms Hotel Kazbegi в Грузии», – прокомментировал новость Мартин Бреуэр, один из собственников мызы Пядасте.

В перечень Fodor’s Travel включены отели, относящиеся к разным ценовым классам, в частности такие, которые предлагают незабываемые впечатления по доступной цене. На сайте издания указано, что в перечень вошли лучшие отели мира, которые предлагают уникальные впечатления и каждый из которых является по-своему незабываемым.

С перечнем лучших отелей мира 2019 года согласно изданию Fodor’s Travel можно ознакомиться здесь.

Усадьба Пядасте

Усадьба Пядасте – роскошный пятизвездочный отель и спа, расположенный на крошечном острове Муху. Пядасте дарит великолепную возможность насладиться северной островной кухней, расслабиться в спа и проникнуться атмосферой нетронутой природы Эстонии. Мыза Пядасте – настоящая жемчужина Эстонии, где постоялец найдет волшебную атмосферу, персональное обслуживание самого высокого уровня, наивысший комфорт и скрывающуюся в простоте элегантную роскошь. Усадьба Пядасте включена в сеть эксклюзивных камерных отелей Small Luxury Hotels of the World.

Туристический комплекс Пядасте – словно оазис, идеально подходящий для отдыха и погружения в мечты. В то же время царящая в Пядасте атмосфера побуждает постояльцев активно подходить к расслаблению и изучению окрестностей, манит испытать спа-процедуры и отведать гастрономические изыски. Подобную атмосферу и очарование можно встретить только в частных отелях.