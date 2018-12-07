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Роскошь рядом: самая крутая усадьба, которую должен посетить каждый житель Эстонии! (ГАЛЕРЕЯ)

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Издание о путешествиях и туризме Fodor’s Travel включило расположенный на острове Муху туристический комплекс мызы Пядасте в сотню лучших отелей мира. Усадьба Пядасте стала единственным вошедшим в перечень отелем, расположенным в странах Балтии, и одним из пятнадцати европейских отелей, удостоенных места в перечне. 

Эксперты Fodor’s Travel пишут, что овечьи шкуры, большие окна и камины создают расслабленную атмосферу загородного дома эстонского дворянина, откуда открываются живописные виды на заливы, побережье и прибрежные луга. Также в издании отметили северную кухню ресторана Alexander – свежий домашний хлеб, выращенные в огороде поместья овощи и многое другое.

«Расположенная на лоне живописной островной природы усадьба Пядасте обладает таинственным очарованием – она завораживает и манит к себе снова и снова. Для эстонского отеля большая честь быть включенными в перечень 100 лучших отелей мира наряду с такими известными отелями как Adlon Kempinski в Берлине, Le Meurice в Париже и Rooms Hotel Kazbegi в Грузии», – прокомментировал новость Мартин Бреуэр, один из собственников мызы Пядасте. 

В перечень Fodor’s Travel включены отели, относящиеся к разным ценовым классам, в частности такие, которые предлагают незабываемые впечатления по доступной цене. На сайте издания указано, что в перечень вошли лучшие отели мира, которые предлагают уникальные впечатления и каждый из которых является по-своему незабываемым. 

С перечнем лучших отелей мира 2019 года согласно изданию Fodor’s Travel можно ознакомиться здесь. 

Усадьба Пядасте 

Усадьба Пядасте – роскошный пятизвездочный отель и спа, расположенный на крошечном острове Муху. Пядасте дарит великолепную возможность насладиться северной островной кухней, расслабиться в спа и проникнуться атмосферой нетронутой природы Эстонии. Мыза Пядасте – настоящая жемчужина Эстонии, где постоялец найдет волшебную атмосферу, персональное обслуживание самого высокого уровня, наивысший комфорт и скрывающуюся в простоте элегантную роскошь. Усадьба Пядасте включена в сеть эксклюзивных камерных отелей Small Luxury Hotels of the World. 

Туристический комплекс Пядасте – словно оазис, идеально подходящий для отдыха и погружения в мечты. В то же время царящая в Пядасте атмосфера побуждает постояльцев активно подходить к расслаблению и изучению окрестностей, манит испытать спа-процедуры и отведать гастрономические изыски. Подобную атмосферу и очарование можно встретить только в частных отелях.

В 2012 году ресторан Alexander мызы Пядасте был в третий раз подряд признан лучшим рестораном Эстонии. По окончании официального зимнего сезона в середине ноября ресторан Alexandri переезжает в столицу и приветствует гостей на Тоомпеа – в своем филиале Alexander Chef’s Table.

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