«Это не нравится мужчинам». Фадеев отказался брать в SEREBRO девушек с силиконом

Максим Фадеев заявил, что девушки с «накачанной грудью и губами» могут не рассчитывать на то, что попадут в группу SEREBRO. Продюсер отметил, что «мужчинам это не нравится», сообщает Life.ru.

«Девочки, родненькие, лапочки! Пожалуйста, не присылайте нам больше записи те, у кого есть накачанные губы, накачанная грудь» , — обратился к претенденткам Фадеев на своей странице в «Инстаграме».

Также он сказал, что участницами группы могут стать только девушки с «естественными лицами».