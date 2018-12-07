«Это не нравится мужчинам». Фадеев отказался брать в SEREBRO девушек с силиконом
7 декабря 2018, 18:00
Он сказал, что участницами группы могут стать только певицы с «естественными лицами».
Максим Фадеев заявил, что девушки с «накачанной грудью и губами» могут не рассчитывать на то, что попадут в группу SEREBRO. Продюсер отметил, что «мужчинам это не нравится», сообщает Life.ru.
«Девочки, родненькие, лапочки! Пожалуйста, не присылайте нам больше записи те, у кого есть накачанные губы, накачанная грудь» , — обратился к претенденткам Фадеев на своей странице в «Инстаграме».
Также он сказал, что участницами группы могут стать только девушки с «естественными лицами».
Гости страницы в комментариях в основном положительно отреагировали на заявление Фадеева. Некоторые согласились, что силикон — «это некрасиво», и отметили, что «наконец-то это сказали».