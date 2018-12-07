Какие ножки! Светлана Ходченкова надела короткое платье на голое тело

Тренд надевать лишь пиджак на голое тело уже успели испробовать на себе многие голливудские красотки. Повторить подобный look решила и актриса Светлана Ходченкова, которая на днях появилась на светском мероприятии в Астане в стильном удлиненном блейзере, под который не стала надевать ни юбку, ни брюки. Свой образ актриса дополнила миниатюрными босоножками с острым носком и небольшими украшениями на шее. А вот акцент был сделан на глазах — актриса использовала тени более темного оттенка, чем обычно.