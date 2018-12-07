Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей рассказала о домогательствах Гайдая

В 60-х Наталья Варлей снялась в картине Леонида Гайдая «Кавказская пленница», которая принесла актрисе популярность и любовь миллионов телезрителей. До недавних пор Варлей, которой минувшим летом исполнился 71 год, предпочитала не делиться подробностями происходящего на съемках ставшего уже культовым фильма, однако недавно сделала исключение. В свет вышла вышла автобиография Натальи Владимировны под названием «Канатоходка», где актриса рассказала о взаимоотношениях с Гайдаем.

Наталья Варлей ФОТО: Sergey Pyatakov/RIA Novosti

Наталье удалось вытянуть счастливый билет: на роль студентки Нины претендовали порядка 500 актрис, среди которых были признанные красавицы советского кинематографа Наталья Фатеева, Наталья Кустинская, Надежда Румянцева, Лариса Голубкина, но удача улыбнулась именно ей — тогда еще неизвестной актрисе.

Во время съемок «Кавказской пленницы» произошла неприятная история. После празднования дня рождения Александра Демьяненко, исполнившего в фильме роль застенчивого студента Шурика, Леонид Гайдай вызвался проводить Наталью до гостиницы. Режиссер не стал заходить к себе в номер, где жил с супругой Ниной Гребешковой, а шагнул следом за Натальей и пытался закрыть за собой дверь, однако актриса учтиво попросила его не делать этого, пишет Starhit.

«И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна. Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!». Нина Павловна молча вышла. Хлопнула дверь соседнего номера. Леонид Иович поднялся с кресла и пошел к выходу, я двинулась, чтобы закрыть за ним дверь. Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать», — рассказала Варлей в своей книге.

Несмотря на старания Гайдая, поцелуя между ним и Натальей не получилось — актриса оттолкнула его, выставила за дверь и заперлась в номере. На следующий день работа над фильмом продолжилась, как ни в чем не бывало.

Однако вскоре Гайдай сообщил Наталье, что она не будет озвучивать свою героиню, на что актриса расплакалась, ведь раньше претензий к ее голосу ни у кого из съемочный группы не возникало. Режиссер начал ее утешать, объясняя свое решение тем, что очень часто начинающих артисток озвучивают более опытные. В итоге на протяжении практического всего фильма героиня Варлей говорит голосом Надежды Румянцевой. Сама Наталья озвучила всего лишь несколько реплик.