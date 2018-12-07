Вот это новость! В Таллинне пройдет большой STAND UP звезд ТНТ

Евгений Чебатков — уникальный артист с интереснейшей биографией. Родившись в Казахстане, он изрядно поколесил по миру, какое-то время жил в Канаде, увлекся стендапом, и теперь делит сцену «STAND UP на THT» с Русланом Белым, Славой Комиссаренко, Нурланом Сабуровым и прочими звездами данного жанра. Но это еще не все!

Также 15 декабря жителей Таллинна порадуют своими юмористическими монологами Валентин Сидоров («Comedy Battle», ТНТ) и Владос Алешин («Не спать», ТНТ). Валентин Сидоров — артистичный и фактурный комик из Санкт-Петербурга с актерским образованием, умеющий подать любую мысль не только смешно, но и очень ярко. Владос Алешин также живет в культурной столице России, но его почерк — мощный напор из неожиданных идей и сценический образ «настоящего мужика».

А еще на разогреве у именитых гостей выступят лучшие резиденты проекта Riga Stand Up со своим самым свежим и качественным материалом.

Не пропустите уникальный шанс познакомиться с качественным юмором в жанре Stand Up Comedy на русском языке.

15 декабря, в 19:00, Cathouse Concert Hall (Tartu mnt. 17)

Начало концерта в 19:00. Вход с 18:00. Рекомендуемое ограничение по возрасту 16+! Больше инфо найдете ЗДЕСЬ!