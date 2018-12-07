Лучше, чем до беременности: Нюша восхитила стройной фигурой спустя месяц после родов

28-летняя Нюша впервые стала матерью месяц назад. Роды прошли в одной из частных клиник США. В Америке счастливые супруги вместе с новорожденной дочкой находятся по сей день. По словам певицы, они планируют возвращение домой лишь после Нового года. А пока Нюша наслажается времяпрепровождением вместе со своей семьей и делится с поклонниками радостями материнства.

Кстати, на днях знаменитость поделилась с подписчиками в Instagram еще одной хорошей новостью - она успешно сбросила лишние килограммы, которые набрала во время беременности.

ФОТО: Instagram

В подтверждение своим словам Нюша опубликовала новое фото, на котором позирует в коротеньком наряде и демонстрирует стройные ноги.

"У меня две отличные новости. Во-первых, ко мне приехала новая коллекция Nyusha Wear, а во-вторых, я теперь влезаю в эти вещи! Правда, есть еще над чем поработать. Но главное — процесс пошел! Впереди много танцев и спорт-спорт-спорт", - поделилась певица.