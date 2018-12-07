Розенбаум спас от смерти женщину на борту самолета

Со слов очевидцев, не теряя времени, популярный бард откликнулся на зов и оказал женщине первую помощь, а также сделал ей искусственное дыхание. По прибытии в аэропорт пассажирка была передана в руки врачей скорой помощи. Поклонники Александра Розенбаума не заставили себя долго ждать и высказали много слов благодарности за это поступок.