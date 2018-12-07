Розенбаум спас от смерти женщину на борту самолета

Советский и российский музыкант, автор и исполнитель Александр Розенбаум, который, кстати, по образованию является анестезиологом и реаниматологом, оказался человеком с большой буквы и не изменил клятве Гиппократа. Он спас от смерти незнакомую пассажирку, которой стало плохо во время рейса "Москва - Симферополь" и она потеряла сознание.
Александр Яковлевич находился на борту самолета в салоне бизнес-класса, когда услышал, что кому-то из пассажиров требуется медицинская помощь.
Со слов очевидцев, не теряя времени, популярный бард откликнулся на зов и оказал женщине первую помощь, а также сделал ей искусственное дыхание. По прибытии в аэропорт пассажирка была передана в руки врачей скорой помощи. Поклонники Александра Розенбаума не заставили себя долго ждать и высказали много слов благодарности за это поступок.
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