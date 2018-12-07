Ай-яй-яй девчонки! Смотрите на самых ярких поклонниц «Руки Вверх» в Таллинне Есть девушки в нашей столице!
7 декабря 2018, 13:15
На этой неделе в Таллинне отгремел (да, мы не побоимся этого слова) концерт легендарной группы «Руки Вверх». Яркое шоу с лазерными пушками и шарами прошло в столичном Saku Suurhall.
До Таллинна с концертом, посвященным 21-летию коллектива, наконец-то доехал тот самый Сергей Жуков, под песни которого плясали, плакали, целовались девчонки в 90-х. Песни группы перепевают многие, но только от приятного Сережиного тембра ностальгически щемит в душе.
«Крошка моя», «Студент», «Ай-яй-яй», «Алешка», «А он тебя целует» – конечно, и вы помните хиты Сергея Жукова. Разумеется, поклонницы серьезно подошли к встрече с кумиром. Мы собрали самые яркие образы с прошедшего концерта!
Полную галерею с прошедшего концерта смотрите ЗДЕСЬ!