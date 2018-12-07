Скандальный блогер Варламов в Таллинне: как пережить Совок и сохранить лицо

«Что-то в последнее время меня преследуют неудачи в плане путешествий! Смотрите сами. Хотел два дня гулять по Баку, но в итоге из-за проблем на границе остался только 1 день! Запланировал два плотных дня в Таллинне, а накануне поездки заболел, в итоге прилетел на следующий день, и на осмотр города осталось всего несколько часов. Только что прилетел из Казани, где тоже должен был гулять два дня, но опять поменялись планы, и я не смог вылететь вовремя. Что же с этим делать?

В Таллинне у меня было примерно полдня, ужасно мало для такого города. Так что придётся вернуться! Сегодня мы посмотрим на старые районы. Эстония, кстати, по европейским меркам не очень богатая, но и не бедная страна, что-то вроде Чехии. Уровень жизни тут повыше, чем в Литве, и существенно выше, чем в Латвии. Да и столица из всех прибалтийских мне нравится больше всего.

01. Таллинну повезло, у него просто потрясающий Старый город. Во время войны город много раз подвергался бомбардировкам. Самая мощная была в 44 году, большинство бомб тогда упало на жилые и общественные здания. Большая часть деревянных пригородов была сожжена, центр тоже серьёзно пострадал. Но разрушения были не такими, как, например, в Варшаве, где вообще центра не осталось. Так что сегодня мы можем видеть подлинные средневековые улочки и более поздние кварталы.

Старый город, Таллинн ФОТО: ERGO KULD / PM/SCANPIX BALTICS

02. Я не буду подробно останавливаться на центре города. Уверен, фотографии не передадут всей этой красоты. По Таллинну надо гулять, наслаждаться архитектурой и потрясающими панорамами.

Старый город в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu

03. Таллинн сейчас украшают к Рождеству. После Москвы всё это выглядит очень скромно. По мне, так лучше вообще ничего не вешать, чем эти жалкие гирлянды. Понравилось то, что по всем улицам стоят живые ёлки! Очень круто. В Европе понимают, что весь кайф Рождества и Нового года – в настоящих деревьях, а не в пластиковых конусах. Для тех, кто в танке: деревья выращивают на плантациях, а не рубят в лесу.

Живые елки в Таллинне ФОТО: Madis Sinivee /

Рождественский рынок в Таллинне ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

04. Так необычно видеть оригинальные рамы в доме XIX века! Хоть сейчас снимай историческое кино.

05. Каменные птички стали одним из символов Таллинна, они встречаются по всему городу, иногда в самых неожиданных местах. Конкретно здесь они играют роль ограждений, которые препятствуют заезду техники в пешеходную зону. Но у города кончился контракт на использование работ этого мастера, поэтому Таллин больше не будет закупать фигуры голубей.

Бетонные голуби ФОТО: Liis Treimann

06. Какая прелесть! Ну как можно после такого не купить срочно билеты в Таллинн, тем более если вы там ещё не были?