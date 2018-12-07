Скандальный блогер Варламов в Таллинне: как пережить Совок и сохранить лицо

Известный блогер Илья Варламов побывал в Таллинне меньше суток, но обещал вернуться. Вот что он написал об Эстонии и нашей столице у себя в блоге Varlamov.ru.
«Что-то в последнее время меня преследуют неудачи в плане путешествий! Смотрите сами. Хотел два дня гулять по Баку, но в итоге из-за проблем на границе остался только 1 день! Запланировал два плотных дня в Таллинне, а накануне поездки заболел, в итоге прилетел на следующий день, и на осмотр города осталось всего несколько часов. Только что прилетел из Казани, где тоже должен был гулять два дня, но опять поменялись планы, и я не смог вылететь вовремя. Что же с этим делать?
В Таллинне у меня было примерно полдня, ужасно мало для такого города. Так что придётся вернуться! Сегодня мы посмотрим на старые районы. Эстония, кстати, по европейским меркам не очень богатая, но и не бедная страна, что-то вроде Чехии. Уровень жизни тут повыше, чем в Литве, и существенно выше, чем в Латвии. Да и столица из всех прибалтийских мне нравится больше всего.
01. Таллинну повезло, у него просто потрясающий Старый город. Во время войны город много раз подвергался бомбардировкам. Самая мощная была в 44 году, большинство бомб тогда упало на жилые и общественные здания. Большая часть деревянных пригородов была сожжена, центр тоже серьёзно пострадал. Но разрушения были не такими, как, например, в Варшаве, где вообще центра не осталось. Так что сегодня мы можем видеть подлинные средневековые улочки и более поздние кварталы.
02. Я не буду подробно останавливаться на центре города. Уверен, фотографии не передадут всей этой красоты. По Таллинну надо гулять, наслаждаться архитектурой и потрясающими панорамами.
03. Таллинн сейчас украшают к Рождеству. После Москвы всё это выглядит очень скромно. По мне, так лучше вообще ничего не вешать, чем эти жалкие гирлянды. Понравилось то, что по всем улицам стоят живые ёлки! Очень круто. В Европе понимают, что весь кайф Рождества и Нового года – в настоящих деревьях, а не в пластиковых конусах. Для тех, кто в танке: деревья выращивают на плантациях, а не рубят в лесу.
04. Так необычно видеть оригинальные рамы в доме XIX века! Хоть сейчас снимай историческое кино.
05. Каменные птички стали одним из символов Таллинна, они встречаются по всему городу, иногда в самых неожиданных местах. Конкретно здесь они играют роль ограждений, которые препятствуют заезду техники в пешеходную зону. Но у города кончился контракт на использование работ этого мастера, поэтому Таллин больше не будет закупать фигуры голубей.
06. Какая прелесть! Ну как можно после такого не купить срочно билеты в Таллинн, тем более если вы там ещё не были?
07. В прошлый раз я останавливался в отеле, а в этот раз снял просто шикарную квартиру в самом центре! За 6000 рублей (около 80 евро) за ночь – квартира с 3 спальнями, сауной и рабочим камином! и всё это в историческом здании. Просто кайф! Смотрите, какой подъезд. Очень рекомендую последовать моему примеру и вместо типового отеля снять атмосферную квартирку.
08. В центре города почти везде брусчатка. Чтобы можно было удобно ходить с чемоданом, коляской или на каблуках, есть ровные дорожки. Не везде, но пройти можно. Вообще, брусчатка в центре – это кайф. Это человеческий масштаб, это снижение скорости автомобилей (по брусчатке не гоняют), это непередаваемая атмосфера. Требуйте брусчатку, господа!
09. Вышел я утром на улицу и охр*нел. Парковка на тротуарах! КАК ТАК? Говорят, до 10 утра в центре Таллинна разрешено заезжать в пешеходные зоны для разгрузки товаров. Но машины попадаются и в другое время, причём не только микроавтобусы, но и обычные легковушки.
10. Обратите внимание, как на узких улочках крепят навигацию, пепельницы и фонари к зданиям. Это позволяет не захламлять и без того узкие тротуары столбами.
11. Иногда слишком много места отдаётся машинам. Надеюсь, Таллинн запретит въезд транспорта в центр (кроме особых случаев), а туристам оставят больше места для прогулок. Вроде как подобный проект сегодня обсуждается.
12. В августе 2013 года в Таллинне торжественно открыли барельеф в память о Ельцине. Ельцина многие эстонцы уважают за то, что тот разобрался с ГКЧП и способствовал независимости прибалтийских государств. Этот барельеф создал эстонский скульптор Рене Рейнумяэ на основе бюста Ельцина, который предоставил Эрнст Неизвестный. На открытие приезжала Наина Ельцина, присутствовали спикер Рийгикогу (Государственного собрания Эстонии) Эне Эргма, министр образования и науки Эстонии Яак Аавиксоо, мэр Таллина Эдгар Сависаар, экс-президент Арнольд Рюйтель и другие.
13. Что круто, в Таллинне сохранились малоэтажные каменные кварталы. Прямо как в Калининграде.
14. Трамвайные пути с красивыми опорами проходят прямо около домов, и никто не умер! Трамвай украшает любой город.
Вчера была новость о том, что Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом. Так вот, в Таллинне он тоже бесплатный, но только для местных жителей. Если ты турист, придётся платить. Насколько я понял, многие специально зарегистрировались как резиденты, чтобы иметь возможность кататься бесплатно. А город благодаря этому получил дополнительные доходы с налогов и заработал больше, чем потерял.
15. А ещё в Таллинне сохранилось много деревянных зданий. Большинство из них построено в 20-е и 30-е годы – тогда Эстония ещё была независимой. Встречаются даже 5-этажные деревянные здания, а в центре есть деревянные постройки XVIII века. В советский период деревянные дома сносили, но многие из них уцелели до сих пор.
16. А ещё в Таллинне сохранилось много деревянных зданий. Большинство из них построено в 20-е и 30-е годы – тогда Эстония ещё была независимой. Встречаются даже 5-этажные деревянные здания, а в центре есть деревянные постройки XVIII века. В советский период деревянные дома сносили, но многие из них уцелели до сих пор.
17. Почти все из них в очень хорошем состоянии. Недавно их привели в порядок.
18. И на примере Таллинна очень хорошо видно, что, сохранив и приведя в порядок даже такие примитивные деревяшки, можно получить ценный актив с хорошим потенциалом для развития туризма. Да и просто круто, что в городе сохранились такие районы – это же тоже история! И Таллинн, несмотря на свои размеры, сегодня очень разный и интересный.
19. Теперь посмотрим на советское наследие. В Таллинне, как и во всех крупных городах Прибалтики, начиная с 1960-х велось строительство спальных микрорайонов. В районе Мустамяэ можно встретить даже хрущёвки, а Вяйке-Ыйсмяэ и Ласнамяэ застраивались уже позднее.
20. Это улица Лаагна, внутригородская магистраль, по которой можно ехать со скоростью до 70 км/ч. Через неё перекинуто 9 мостов, которые соединяют части района Ласнамяэ. Дорогу прорубили прямо в скале. Во всём остальном городе ограничение скорости – 50 км/ч, в жилой зоне – 20 км/ч. Но Лаагна не пересекается с пешеходными потоками, поэтому здесь можно ехать быстрее. Это у нас все ездят 80 там, где можно 60. В Эстонии допустимая погрешность – всего 4 км/ч.
21. Первые же виды завораживают! РОДИНА!
22. О, эти прекрасные серые панельки! Сколько вас раскидано по всем просторам нашей необъятной Родины! Ну или бывшей Родины. В любом случае, в плане спальных районов все постсоветские города очень похожи.
23. Ну, может быть, в Таллинне чуть поменьше рекламы. Вернее, её вообще почти нет.
24. Народ соблюдает правила парковки, нет грязи. Кстати, даже в панельных районах собственники некоторых домов организовывают платные парковки, как в Финляндии.
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