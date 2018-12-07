Новолуние 7 декабря — это ваш шанс исполнить мечту! Вот что надо делать

Это время перехода, дающее возможность изменить свой образ жизни.

Новая Луна, как правило, связана с новыми начинаниями, однако в этот раз они могут иметь противоречивые последствия.

Постарайтесь оставаться реалистичными и избегайте авантюр. Справиться с трудностями помогут планирование, реалистичный взгляд на обстоятельства и правильное распределение приоритетов.

Декабрьское новолуние поможет увидеть вещи по-новому, подтолкнёт нас двигаться в направлении, отличном от привычных путей.

Что касается любви, то возможны неопределённость или препятствия, которые придётся преодолевать.

Во время роста Луны, своеобразного прилива сил, хорошо получается налаживание общественных контактов, связей, полезных знакомств и организации бизнеса. Это время плодотворно для продвижения в карьере и удовлетворения честолюбивых амбиций.

По мере того, как тоненький серп Луны становится всё больше и больше, увеличивается и активность обменных процессов в человеческом организме, кожа лучше снабжается кровью, интенсивнее происходит восстановление клеток.

Поэтому новолуние — лучшее время для проведения любых оздоровительных и омолаживающих процедур, принятия лечебных ванн, а также для интенсивного ухода за кожей лица и тела.

Исполнение желаний в новолуние

Завтра ночью у всех людей обострится интуиция — нужно лишь настроиться на правильный поток и использовать полученную информацию и откровения звёзд для своих целей. В период действия новолуния будут сбываться даже самые необычные желания. Для этого нужно лишь правильно их загадать.

Астрологи рекомендуют думать о желаемом как о чем-то абсолютно реальном. Важно полностью погружаться в свои желания и ощущать те эмоции, которые возникли бы при исполнении вашей мечты. За такими мыслями, как правило, следует реальный успех.