У звезды «Аншлага» Бандурина сгорел дом в Подмосковье: госпитализирована жена юмориста

Известный российский юморист и участник передачи «Аншлаг» Николай Бандурин лишился дома. Накануне днем сгорела его постройка, расположенная в деревне Костино в Пушкинском районе Московской области.
«Да, дом сгорел дотла, как спички. Госпитализирована моя жена, там ожоги второй степени. Я от госпитализации отказался», - цитирует артиста ТАСС.
В экстренных службах уточнили, что пламя вспыхнуло в жилой постройке на улице Садовая, 49.
Артист снял произошедшее на видео и опубликовал кадры в Instagram.
«Горит мой дом. Все живы. Ура», - подписал он жуткие кадры.
В огне погибли четыре собаки и две кошки артиста. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание.
Комментаторы записи выразили сожаление в связи с тем, что любимый артист остался без крыши над головой.
«Жуть какая. Слава Богу, все живы», «Не дай Бог никому пережить пожар... Слава Богу, что никто не погиб», «О, Господи!!! Коля, Мариночка, держитесь! Главное вы живы. Сочувствую», «Коля, держись. У друга дом сгорел при нас. Новый построил. Ты сможешь», - пишут обеспокоенные юзеры.