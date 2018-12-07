У звезды «Аншлага» Бандурина сгорел дом в Подмосковье: госпитализирована жена юмориста

«Да, дом сгорел дотла, как спички. Госпитализирована моя жена, там ожоги второй степени. Я от госпитализации отказался», - цитирует артиста ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что пламя вспыхнуло в жилой постройке на улице Садовая, 49.

Артист снял произошедшее на видео и опубликовал кадры в Instagram.

«Горит мой дом. Все живы. Ура», - подписал он жуткие кадры.

В огне погибли четыре собаки и две кошки артиста. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание.

Комментаторы записи выразили сожаление в связи с тем, что любимый артист остался без крыши над головой.