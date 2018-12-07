Шикарная женщина! Лопырева выставила напоказ увеличившуюся грудь

Поводом для слухов о беременности Виктории Лопыревой послужили фотографии и видео, на которых она, любительница обтягивающих нарядов и разнообразных бикини, вдруг стала демонстрировать свободные костюмы или одежду, не сковывающую фигуру.

Дальше – больше. Сейчас, по мнению особо наблюдательных фанатов, Виктория с завидной регулярностью выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram старые снимки, а если новые – то лишь крупным планом или в одежде, через которую трудно угадываются параметры фигуры. По мнению фанатов и заинтересованных журналистов, эти обстоятельства намекают, что Виктория ждет ребенка.