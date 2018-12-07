Актуальный вопрос! Можно ли есть свинину на Новый год 2019?

В преддверии новогодних праздников хозяйки озадачены тем, что приготовить и подать на новогодний стол. Многие предпочитают традиционные блюда, несмотря на то, что некоторые из привычных угощений могут привлечь беды и неприятности.

Животным-покровителем 2019 года будет Желтая Свинья (или Кабан), и стоит учитывать этот важный момент при составлении новогоднего меню.

Эксперты Dailyhoro рассказали, можно ли готовить свинину на Новый год 2019 и в каких случаях лучше отказаться от этого блюда.

Свинина - сытное угощение, именно поэтому оно пользуется такой популярностью и занимает чуть ли не главное место в новогоднем меню. Однако в 2019 году новым покровителем станет Желтая Земляная Свинья, поэтому подавать это блюдо можно лишь при соблюдении нескольких правил.

Конечно, лучше всего заменить свинину любым другим мясом, так как в этом случае хозяйка года будет очень благодарна вам.

Если же вы не можете отказаться от любимого мясного угощения, то необходимо подавать это блюдо с овощами и фруктами желтого, зеленого и оранжевого цвета.

Увидев на столе свои любимые цвета, Хрюшка может сменить гнев на милость и простит вас за поедание этого мясного продукта.

Если вы решите подать свинину, то на столе не должно быть других мясных блюд.

Несмотря на добродушие Свиньи, покровительнице может не понравиться соседство с другими представителями животного мира.

В этом случае неприятности неизбежны.

Помимо свинины на столе должны присутствовать яркие закуски, салаты, горячие блюда и десерты.

Покровительница 2019 года очень любит поесть, поэтому, увидев праздничное изобилие, поймет, что вы тщательно подготовились к встрече с ней, и вряд ли разозлится на вас за присутствие запретного блюда.