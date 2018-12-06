Чт, 6.12.2018
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«Заплати за старика». В соцсетях запустили добрый и смелый флэшмоб

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Пенсия. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Международный благотворительный фонд Let’s Help объявил третий флэшмоб #letshelpbabushkas.

Под этим хештегом размещаются истории помощи активистов пожилым людям. Неравнодушные по всей Украине оплачивают одиноким старикам покупки в супермаркетах, магазинах, на рынках, передает Lifter.com.ua.

Активистка Ольга Полищук выложила у себя в Фейсбуке фото благодарных стариков с такими словами:

«Сегодня утро начали с добра! Не со всеми удалось сфотографироваться, но все старички сегодня остались в сердце. Они плакали и не верили, что мы — волонтёры, которые просто так купят самые необходимые продукты и ничего не возьмут взамен. Некоторые вообще думали, что мы мошенники, и у кассы доставали свои кошелёчки и недоверчиво всматривались в глаза… В общем, непросто нашим пенсионерам, пишу, и ком в горле стоит…»

Участие во флэшмобе принимают известные люди, лидеры мнений и общественные активисты. Представители фонда говорят, что цель акции — привлечь внимание к трудному положению украинских пенсионеров.

По неофициальной статистике супермаркетов, большинство краж в магазинах совершают именно старики. Из-за мизерной пенсии они часто не могут себе позволить даже минимальный набор продуктов.

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