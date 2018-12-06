«Заплати за старика». В соцсетях запустили добрый и смелый флэшмоб

«Сегодня утро начали с добра! Не со всеми удалось сфотографироваться, но все старички сегодня остались в сердце. Они плакали и не верили, что мы — волонтёры, которые просто так купят самые необходимые продукты и ничего не возьмут взамен. Некоторые вообще думали, что мы мошенники, и у кассы доставали свои кошелёчки и недоверчиво всматривались в глаза… В общем, непросто нашим пенсионерам, пишу, и ком в горле стоит…»