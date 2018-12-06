Первое фото: стало известно, как Елизавета Боярская назвала новорожденного сына

Пятого декабря супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. Пополнение в звездной семье ожидалось под занавес 2018-го или в начале грядущего года, однако малыш появился на свет раньше срока. Тем не менее, Елизавета и мальчик чувствуют себя хорошо.