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Черные елки — тренд 2018 года. А вы бы поставили у себя дома такую?

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ФОТО: Instagram

Рождество и Новый год неумолимо приближаются, и многие люди уже начали активно готовиться к встрече праздников, продумывая свой образ и декор дома. Наверное, для большинства из вас не секрет, что модные тренды касаются не только макияжа или маникюра, но и главного новогоднего атрибута — елки.

В последнее время в мире стала прослеживаться интересная тенденция. Жители США и Европы покупают необычные елки черного цвета, пишет Fabiosa.ru.

В этом сезоне «готичные» деревья немногим уступили зеленым, серебристым и белым.

Некоторые украшают их снежинками и гирляндами, но особенно эффектно на таких елках смотрятся белые шары.

Нашлись и те, кто решил разбавить Рождество нотками Хеллоуина, декорировав черную елку скелетами, черепами и даже традиционными для Дня всех святых тыквами.

А как вам такие идеи новогоднего декора? Вы бы поставили у себя дома черную елку? Расскажите нам об этом в комментариях!

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