Черные елки — тренд 2018 года. А вы бы поставили у себя дома такую?

Рождество и Новый год неумолимо приближаются, и многие люди уже начали активно готовиться к встрече праздников, продумывая свой образ и декор дома. Наверное, для большинства из вас не секрет, что модные тренды касаются не только макияжа или маникюра, но и главного новогоднего атрибута — елки.