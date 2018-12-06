Черные елки — тренд 2018 года. А вы бы поставили у себя дома такую?

Рождество и Новый год неумолимо приближаются, и многие люди уже начали активно готовиться к встрече праздников, продумывая свой образ и декор дома. Наверное, для большинства из вас не секрет, что модные тренды касаются не только макияжа или маникюра, но и главного новогоднего атрибута — елки.
В последнее время в мире стала прослеживаться интересная тенденция. Жители США и Европы покупают необычные елки черного цвета, пишет Fabiosa.ru.
В этом сезоне «готичные» деревья немногим уступили зеленым, серебристым и белым.
Некоторые украшают их снежинками и гирляндами, но особенно эффектно на таких елках смотрятся белые шары.
Нашлись и те, кто решил разбавить Рождество нотками Хеллоуина, декорировав черную елку скелетами, черепами и даже традиционными для Дня всех святых тыквами.
А как вам такие идеи новогоднего декора? Вы бы поставили у себя дома черную елку? Расскажите нам об этом в комментариях!