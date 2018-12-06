Письмо Эйнштейна, в котором он рассуждает о Боге и евреях, продали за 2,5 миллиона евро

Рукописное письмо Альберта Эйнштейна, отклоняющего религию, было продано на аукционе за 2,6 миллиона евро!
«Письмо о Боге» было написано в 1954 году на немецком языке в ответ на работу философа Эрика Гуткинда, пишет Independent.
В письме физик-теоретик излагает свои мысли о религии и своей собственной еврейской идентичности.
«Это замечательно откровенное, личное письмо было написано за год до смерти Эйнштейна и остается наиболее полной картиной его религиозных и философских взглядов», - говорится в заявлении аукционного дома Christie's в Нью-Йорке.
Письмо было продано почти в два раза дороже по сравнению с ожидаемой суммой за 3 миллиона долларов или 2,6 миллиона евро.
В своем письме Эйнштейн заявляет:
«Слово «Бог» для меня – это только выражение и продукт человеческих слабостей, Библия - коллекция почтенных, но все же довольно примитивных легенд.
Никакая интерпретация, какой бы тонкой она ни была, не сможет изменить моего отношения».
Он также рассуждает о своей собственной еврейской идентичности, заявляя, что религия «как все другие религии, воплощение примитивных суеверий».
«И еврейский народ, к которому я отношусь, и к чьему менталитету я чувствую себя глубоко привязанным, все же для меня не отличается от других народов. Что касается моего опыта, то они на самом деле не лучше, чем другие люди, даже если они защищены от худших черт из-за отсутствия власти».
Ранее в этом году еще одно из писем Эйнштейна, в которых он предупреждал об увеличении антисемитизма более чем за десять лет до того, как нацисты захватили власть в Германии, было выставлено на аукционе.
Две заметки, вкратце излагающие мысли физика о жизни и счастье, проданные на аукционе за 1,3 миллиона евро в прошлом году.
Публикация его личных дневников в этом году показала его расистское отношение к иностранцам. В частных писаниях он описывает китайцев как «работящих, грязных, тупых людей» и пишет о «бандитских грязных левантах».