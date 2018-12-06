В выходные в клубе Privé выберут самую красивую бабушку страны

Впервые в истории в нашей стране пройдет конкурс красоты среди женщин, у которых уже есть внуки. Конкурс организует агентство Angel Models. Конкурс Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2018 пройдет в двух категориях, в шоу принимают участие представительницы прекрасного пола, у которых уже есть внук(и), также блеснут красотой и грацией участницы старше 50 лет, в этом случае наличие внуков не обязательно. Конкурс определит двух победительниц. В финале принимает участие 16 прекрасных женщин, назвать бабушками, которых не поворачивается язык. Финалистки смогут представить Эстонию на международном конкурсе красоты Grandma Universe/Classic Universe 2019, который пройдёт в январе в Болгарии.

По словам одного из организаторов мероприятия Анны Микконен, позади отборочный тур, репетиции, мастер классы, тренировки в спортзале и примерки нарядов. «Наши участницы проделали большую работу. На наших глазах женщины преображались. Современный темп жизни не оставляет время для праздника. Придуманные клише подразумевают под словом «бабушка» женщину в платочке, без макияжа и с вязанием в сумочке. Ломаем стереотипы. Посмотрите на наших участниц. Красивые, ухоженные, стройные. Многие из них дадут фору двадцатилетним красавицам», - сказала Анна.

Милла Карпикова, которая известна как организатор гламурного мероприятия для женщин Women's Club добавила, что ей было приятно увидеть озорной блеск в глаза участниц. «Удивительно как преображается женщина, когда ей восхищаются. Конкурс помог раскрыться многим участницам, достать из шкафа нарядные вещи и туфли на каблуке. Посетили несколько мастер-классов, например, салон-магазин Green-Beauty показал участница как макияж может сделать лицо более свежим. Наряды для финала предоставлены известным эстонским дизайнером Кайа Куристик и магазином дизайнерской одежды LadyFashion. Наши участницы и так выглядят сногсшибательно, но в этих нарядах их легко принять за молодых девушек, а не бабушек», - добавила Милла.

ФОТО: Снимок организаторов

Ещё один из организаторов Яника Мынзу помогала участницам освоить модельную походку и показывала позы для фотосессии. «Было очень приятно готовить участниц к финалу. Конечно не у всех всё получалось с первого раза, но верю, что все выполняют домашнее задание и оттачивают походку дома у зеркала», - поделилась Яна.

В финале Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2018, который пройдёт 9 декабря в клубе Privé, за титул самой красивой бабушки будут бороться 16 прекрасных дам в возрасте от 43 до 68 лет. Жители Эстонии также могут выбрать свою любимицу среди участниц, которая получит приз зрительских симпатий. Голосование проходит на официальной странице агентства Angel Models в Фейсбуке. Ведущий финального шоу Grandma Universe/Classic Universe Estonia 2018 в клубе Privé Эдгар Гергель.