Возмущенная эстонка: елка из использованных вибраторов - вы издеваетесь?

«Статья» была написана на эстонском языке. Но мы спросили сегодня у местной жительницы из города Раквере - Елены Николаевны - правда ли в Раквере установили елку из вибраторов в этом году?

Елена Николаевна, как женщина порядочная, провела собственное расследование и попросила передать всем читателям: «Проясняю ситуацию. В ходе моих поисков на данном объекте не было обнаружено и не было замечено данных объектов (ёлки из вибраторов). Ёлка настоящая в этот раз! Теперь можете смело писать новую информацию. Кто с такими "выбросами" в СМИ - сам вибратор! Я свидетель».