Наша Таня! Эстонская певица объяснила, почему общается с сыном на русском языке

В свежем номере журнала Naerata! 35-летняя Таня Михайлова-Саар рассказала о материнстве, семье и своем крошке-сыне. Также певица объяснила, почему говорит с малышом на русском языке, хотя с мужем они общаются только по-эстонски.
В интервью Таня рассказала, как она старается, чтобы ее семья вела здоровый образ жизни, почему молодая мама не кормит грудью прилюдно и другие личные моменты из своей жизни.
Певица призналась, что сын Теодор растет в двуязычной семье.
«Я говорю с Теодором по-русски. Так он получает сразу два языка», – объясняет Таня. На эстонском с мальчиком общается отец. К слову, мальчик очень похож на папу. По словам Тани, мальчик очень веселый, любознательный, но только у него до сих пор есть проблемы со сном. «Да и я такая соня», – добавляет Таня.
Напомним, что, певица Таня Михайлова-Саар и ее супруг, музыкант Микк Саар, впервые стали родителями 16 февраля этого года.