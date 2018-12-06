Наша Таня! Эстонская певица объяснила, почему общается с сыном на русском языке

В интервью Таня рассказала, как она старается, чтобы ее семья вела здоровый образ жизни, почему молодая мама не кормит грудью прилюдно и другие личные моменты из своей жизни.

«Я говорю с Теодором по-русски. Так он получает сразу два языка», – объясняет Таня. На эстонском с мальчиком общается отец. К слову, мальчик очень похож на папу. По словам Тани, мальчик очень веселый, любознательный, но только у него до сих пор есть проблемы со сном. «Да и я такая соня», – добавляет Таня.