Словно из сказки: эти кадры из Норвегии заставят вас улыбнуться

«Он подошел ко мне очень близко, и мы посмотрели друг на друга прямо в глаза, - вспоминал он, - Через несколько минут мать новорожденного оленя вышла из-за деревьев. Несколько минут он еще погулял возле меня, пока не вернулся к своей матери. Это был самый волшебный момент за всю мою жизнь».