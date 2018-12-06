Чт, 6.12.2018
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Словно из сказки: эти кадры из Норвегии заставят вас улыбнуться Невероятная встреча!

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ФОТО: / Caters News Agency

Как из доброй рождественской сказки, в Осло, Норвегия, чрезвычайно редкий новорожденный белый олень попал под объектив фотографа Мэдса Нордсвейна, пишет Лифтер.

24-летний мужчина сказал: «Я гулял в горах в поисках красивых пейзажей для моих фото, как из ниоткуда появилось это замечательное маленькое существо», пишет Bored Panda.

ФОТО: / Caters News Agency

Пока животное почти полностью замаскировалось на фоне заснеженных гор, фотограф подчеркнул, что случайный путник «и не собирался прятаться, а наоборот, был не против попозировать».

Но Нордсвейн сумел получить даже больше, чем просто снимки...

ФОТО: / Caters News Agency

«Он подошел ко мне очень близко, и мы посмотрели друг на друга прямо в глаза, - вспоминал он, - Через несколько минут мать новорожденного оленя вышла из-за деревьев. Несколько минут он еще погулял возле меня, пока не вернулся к своей матери. Это был самый волшебный момент за всю мою жизнь».

Такой цвет шерсти - результат редкой генетической мутации. В отличие от альбиносов, у них темные рога и глаза.

ФОТО: / Caters News Agency

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