Словно из сказки: эти кадры из Норвегии заставят вас улыбнуться

Как из доброй рождественской сказки, в Осло, Норвегия, чрезвычайно редкий новорожденный белый олень попал под объектив фотографа Мэдса Нордсвейна, пишет Лифтер.
24-летний мужчина сказал: «Я гулял в горах в поисках красивых пейзажей для моих фото, как из ниоткуда появилось это замечательное маленькое существо», пишет Bored Panda.
Пока животное почти полностью замаскировалось на фоне заснеженных гор, фотограф подчеркнул, что случайный путник «и не собирался прятаться, а наоборот, был не против попозировать».
Но Нордсвейн сумел получить даже больше, чем просто снимки...
«Он подошел ко мне очень близко, и мы посмотрели друг на друга прямо в глаза, - вспоминал он, - Через несколько минут мать новорожденного оленя вышла из-за деревьев. Несколько минут он еще погулял возле меня, пока не вернулся к своей матери. Это был самый волшебный момент за всю мою жизнь».
Такой цвет шерсти - результат редкой генетической мутации. В отличие от альбиносов, у них темные рога и глаза.