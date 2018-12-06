Cолистка группы «Винтаж» откровенно высказалась о своем о смертельном диагнозе

"С каждым днем все больше прихожу в себя... Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз "легионелла" и своевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших, из-за того что не могут установить правильно диагноз..." – писала артистка в своем Instagram. Анна уверена, что к 8 декабря уже придет в форму, чтобы продолжить выступления.

Дни.ру поинтересовались у певицы, сказался ли опасный недуг на ее голосе и сколько потребуется времени для восстановления. "Я ведь не только "плохая девочка", но еще и "сильная девочка" – так называется наш новый альбом и наше новое шоу. Я стараюсь излишне не переживать, лечусь под присмотром врачей и готовлюсь к предстоящему концерту в Казани 8 декабря", - поделилась звезда.