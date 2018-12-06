Ср, 12.12.2018
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  • Limon
  • Розыгрыш
  • Веселые журналисты порталов Limon и Krasotka приглашают читателей на каток! Как выиграть?

Веселые журналисты порталов Limon и Krasotka приглашают читателей на каток! Как выиграть?

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ФОТО: Промо

В декабре прошлого года родилась отличная традиция: каждый год сотрудники развлекательных порталов Limon и Krasotka приглашают своих читателей на каток. Прийти смогут в этом году победители розыгрыша! Всего будет 8 счастливчиков, которые смогут взять с собой друга или подругу, девушку или парня, мужа или жену. 

Кататься мы будем 14 декабря на катке Харью (www.uisuplats.ee), в самом центре Таллинна. Там красиво, уютно и очень жарко! Настроение в этот вечер подогревают: очаровательные сотрудники ваших любимых порталов. Гостей будем угощать горячими напитками и вкусными пончиками. А еще: среди всех победителей разыграем дополнительные подарки! 

Хочешь немного проветриться, заняться спортом и пообщаться с сотрудниками самых популярных развлекательных порталов в Эстонии? Участвуй в розыгрыше! Играть можно в обоих сообществах - на Limon и Krasotka.

Подробнее о времени встречи - ниже. Желаем удачи всем в игре! Надеемся, что вы придете! Смотрите, как классно было в прошлом году! 

Окошки для участия в розыгрыше найдете ниже: 

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