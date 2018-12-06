34-летняя участница шоу «Топ-модель по‑американски» умерла от рака

Скончалась участница шоу «Топ-модель по-американски» Джаэль Штраусс. В октябре молодая женщина узнала, что у нее рак груди четвертой стадии. Врачи сообщили, что ей осталось жить считаные недели. Однако она до последнего боролась с болезнью.

Поклонники и друзья Штраусс собрали почти 20 тысяч долларов на лечение. К сожалению, на днях бывшая манекенщица скончалась в хосписе. Джаэль Штраусс стала известной после участия в популярном телешоу «Топ-модель по-американски». Она успешно прошла более половины этапов восьмого сезона проекта в 2007 году, однако победительницей не стала.

После шоу дела Джоэль шли неважно: девушка бросила работу моделью и увлеклась наркотиками. Несколько лет назад западные СМИ сообщали, что Штраусс стала бездомной. После этого она лечилась от зависимости в реабилитационном центре и, как утверждала ее семья, вернулась к нормальной жизни. Однако этот период в жизни бывшей модели все же сильно повлиял на ее здоровье.