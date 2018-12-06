Могла бы и голая прийти: солистка группы SEREBRO вышла в свет в прозрачном платье

Накануне в Москве телеканал «Музыка Первого» устроил новогоднее шоу «SnowПати 4». В спорткомплексе «Олимпийский» состоялось целое театрализованное представление по мотивам русских народных сказок. По традиции в шоу приняли участие многие любимые миллионами слушателей исполнители, передает СтарХит.
Перед началом шоу по дорожке прошлись Егор Крид, Ольга Бузова, Егор Крид, ВИА ГРА, MBAND, Елка, Юлианна Караулова, Ханна, Клава Кока и многие другие. Вcеобщее внимание привлекла к себе солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина.
С будущего года она полностью посвятит себя сольной карьере под своим сценическим псевдонимом Molly. Она не боится удивлять публику, поэтому появилась на вечеринке в прозрачном платье, из-под которого виднелось нижнее белье.
Многие пользователи Сети посчитали, что она излишне оголила свое тело, которое далеко от идеала. Женственная фигура Ольги с небольшими округлостями вызвали горячие споры среди пользователей Инстаграма. Одни считают, что такие девушки привлекают мужчин. Другие придерживаются позиции: платье лишь открыло недостатки ее тела.