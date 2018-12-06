Могла бы и голая прийти: солистка группы SEREBRO вышла в свет в прозрачном платье

Перед началом шоу по дорожке прошлись Егор Крид, Ольга Бузова, Егор Крид, ВИА ГРА, MBAND, Елка, Юлианна Караулова, Ханна, Клава Кока и многие другие. Вcеобщее внимание привлекла к себе солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина.

С будущего года она полностью посвятит себя сольной карьере под своим сценическим псевдонимом Molly. Она не боится удивлять публику, поэтому появилась на вечеринке в прозрачном платье, из-под которого виднелось нижнее белье.