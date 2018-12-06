Расстроенный читатель: во всех районах уже такая красота, а в Ласнамяэ - как в гробу

«Во всех других районах уже такая красота, улицы украшены огоньками. А в Ласнамяэ по всему району зажгли лишь несколько деревьев, в том числе ёлку на Линдакиви, и всё. А праздники уже приближаются, и декабрь наступил. Не пора ли Ласнамяэской управе задуматься более серьезно об украшении района, а то по ночам темно, как в гробу», - пишет читатель портала Limon.ee.

После такого заявления мы не могли не обратиться в Ласнамяэскую управу за комментарием.

«Включение рождественского освещения проходит в Ласнамяэ постепенно и сейчас идет по плану. Согласно договору, все украшения должны сиять к 15 декабря.

Первое воскресенье Адвента означает, что до Рождества осталось четыре недели, и по этому случаю старейшина района Мария Юферева 2 декабря зажгла первую свечу Адвента на ёлке у культурного центра Линдакиви. Начиная с того же момента светится ёлка на улице Маяка, ёлка рядом с рынком Паэ, расположенная на Линнамяэ-теэ рядом с Maxima XXX ёлка, а также посаженная пару лет назад в парке Паэ двухметровая ёлка. Впервые установлена большая ель рядом с семейной площадкой на Паасику, которая должна начать светиться через пару дней.