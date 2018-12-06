Мать Елизаветы Боярской рассказала о самочувствии родившей раньше срока дочери

Малыш должен был появиться на свет в конце года, но роды произошли на несколько недель раньше предполагаемого срока. Мать знаменитости Лариса Луппиан уже рассказала журналистам о самочувствии Елизаветы и новорожденного внука. «Все прекрасно! И ребенок, и Лиза чувствуют себя хорошо. Это мальчик, рост 50 сантиметров. Он немного пораньше родился, но все хорошо: малыш доношенный и здоровый», — поделилась жена Михаила Боярского с изданием «Комсомольская правда».