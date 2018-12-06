Таисию Повалий подняли на смех из-за нелепой обуви

Таисия продемонстрировала фанатам оригинальные босоножки и «блестяшки» - сверкающую бижутерию. Сама артистка шутливо подписала публикацию «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Обувь многим показалась нелепой. Актриса Ольга Сумская отметила, что босоножки роскошные, но в них возможно только сидеть. Таисия тут же ответила, что в этой обуви она на сцене танцует, пишет 7d.org.ua.