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Таисию Повалий подняли на смех из-за нелепой обуви

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Таисия Повалий

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS / Scanpix

Юмор Таисии Повалий оценили не все ее подписчики. Накануне артистка поделилась забавным фото и видео в своем блоге, вызвав бурную реакцию фолловеров.

Таисия продемонстрировала фанатам оригинальные босоножки и «блестяшки» - сверкающую бижутерию. Сама артистка шутливо подписала публикацию «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Обувь многим показалась нелепой. Актриса Ольга Сумская отметила, что босоножки роскошные, но в них возможно только сидеть. Таисия тут же ответила, что в этой обуви она на сцене танцует, пишет 7d.org.ua.

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