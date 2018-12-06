Самая красивая фанатка, оказавшаяся порнозвездой, снялась в очень жестком клипе

Сразу стоит оговорить, что видео отнюдь не новогоднее, хотя и посвящено итогам 2018-го... В качестве декораций группа "Где моё лето" использовала Введенское кладбище, а именно могилу Люсьена Оливье, автора главного новогоднего салата России.

Главная роль в этом клипе отводится Наталье Немчиновой, которую на ЧМ-2018 признали самой красивой болельщицей. Правда, позже оказалось, что эта миловидная блондинка имеет весьма пикантный бэкграунд: СМИ писали, что девушка снималась в порно, а также участвовала в оргиях на сомнительных вечеринках свингеров.