Чт, 6.12.2018
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  • Самая красивая фанатка, оказавшаяся порнозвездой, снялась в очень жестком клипе

Самая красивая фанатка, оказавшаяся порнозвездой, снялась в очень жестком клипе

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ФОТО: Скриншот с видео

На видео скандально известная блондинка готовит традиционный новогодний салат на фоне могилы Люсьена Оливье, передает Лайф.

Сразу стоит оговорить, что видео отнюдь не новогоднее, хотя и посвящено итогам 2018-го... В качестве декораций группа "Где моё лето" использовала Введенское кладбище, а именно могилу Люсьена Оливье, автора главного новогоднего салата России.

Главная роль в этом клипе отводится Наталье Немчиновой, которую на ЧМ-2018 признали самой красивой болельщицей. Правда, позже оказалось, что эта миловидная блондинка имеет весьма пикантный бэкграунд: СМИ писали, что девушка снималась в порно, а также участвовала в оргиях на сомнительных вечеринках свингеров.

Смотри видео!

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