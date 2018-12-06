«Она с ним спала»: жена футболиста Мамаева обличила Боню

Униженная вскрывшимися фактами множественных измен супруга футболиста Павла Мамаева продолжает откровенничать о его любовницах. После того, как обманутая женщина узнала, что муж за ее спиной встречался с хозяйкой московского цветочного магазина, Алана рассекретила и вторую его любовницу – звезду скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню.
Теперь понятно, почему Виктория Боня приняла участие в съемках нового выпуска передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», пишут Dni. Программа была посвящена арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Виктория Боня заявила, что на спортсменов в этой истории «спустили собак», и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общественность.
Звезда скандально известного телепроекта «Дом-2» забыла о том, что ток-шоу шло в прямом эфире, и выругалась матом, за что немедленно получила нагоняй от Андрея Малахова.