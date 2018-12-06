«Она с ним спала»: жена футболиста Мамаева обличила Боню

Теперь понятно, почему Виктория Боня приняла участие в съемках нового выпуска передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», пишут Dni. Программа была посвящена арестованным футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Виктория Боня заявила, что на спортсменов в этой истории «спустили собак», и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общественность.